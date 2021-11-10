Макей: политический шантаж белорусского государства продолжается

Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политический шантаж белорусского государства продолжается. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Москве во время совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.

"Политический шантаж белорусского государства продолжается. На подходе пятый пакет ограничений, о чем судачат уже на Западе. Поводом для которых на этот раз стал миграционный кризис, спровоцированный самим же Евросоюзом и его странами-членами, граничащими с Беларусью. В условиях все возрастающего санкционного давления, которое испытывают наши страны, мы нацелены на консолидированную работу с российскими коллегами и взаимную поддержку, в том числе касательно совместной реакции на недружественные действия против наших стран", - заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что сотрудничество Беларуси и России на международных площадках - это образец близких союзнических отношений. Министр заметил, что Запад злоупотребляет правозащитной темой для оказания политического давления на страны.-0-