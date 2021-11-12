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Сегодня в режиме онлайн состоится заседание Совета глав правительств СНГ
12.11.2021 07:05 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет сегодня в формате видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
Как ожидается, главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, обсудят темы, касающиеся рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, развития железнодорожного транспорта. Кроме того, планируется принять решение о председателе Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, определить дату и место проведения следующего заседания СГП.
Планируется также подписание документов, регламентирующих взаимодействие стран Содружества в сфере авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, инновационного сотрудничества.
Кроме того, на заседании будет утвержден проект плана мероприятий по проведению в 2022 году в Содружестве Года народного творчества и культурного наследия.-0-
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Как ожидается, главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, обсудят темы, касающиеся рекультивации...
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