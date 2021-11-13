Путин сообщил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу по кризису на границе ЕС

Источник материала: БелТА

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил, что лидер Беларуси Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель готовы идти на диалог друг с другом. Об этом сообщается в Telegram-канале "Вестей" со ссылкой на интервью Владимира Путина, передает ТАСС.

Владимир Путин во время беседы выразил надежду, что лидер Беларуси Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут разговор. "Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет. Это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию", - сказал президент России.

Также, по словам Владимира Путина, государства Запада сами создали миграционные кризисы. "Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Беларусь является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер", - сказал он.

С начала недели Владимир Путин провел два телефонных разговора с Ангелой Меркель и один с Александром Лукашенко. В ходе общения обсуждалась в том числе ситуация на белорусско-польской границе.-0-