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Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Виктора Чернобаева

16.11.2021 08:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Виктора Чернобаева. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Его жизненный и творческий путь - яркий пример служения отечественной культуре", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что Виктор Чернобаев, связав свою судьбу с музыкальным искусством и отдав ему все душевные силы, сделал огромный вклад в обогащение белорусских духовных ценностей. "Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркнул Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Его жизненный и творческий путь - яркий пример служения отечественной культуре", - говорится в соболезновании.
 
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