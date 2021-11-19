Лукашенко: Беларусь и Монако уже добились некоторых успехов, многое еще предстоит сделать

Источник материала: БелТА

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Князя Монако Альбера II с национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что 2021 год - особенный для Беларуси и Монако: страны празднуют первую, пусть пока и небольшую юбилейную дату - пятилетие установления дипломатических отношений, помня при этом, что хроника взаимодействия между ними уходит глубоко в историю.

"За это непродолжительное время после установления дипломатических отношений мы уже добились некоторых успехов, многое еще предстоит сделать в будущем. Главное, что сотрудничество между двумя странами всегда основывалось на принципах уважения, доверия, заинтересованности в реализации взаимовыгодных проектов в экономической и гуманитарной сферах", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что с учетом одного из приоритетов государственной политики как Беларуси, так и Монако развитие контактов в сфере спорта может стать пунктом соприкосновения интересов и раскрыть новые перспективы двусторонних отношений.

Президент пожелал Князю Монако и его семье хорошего здоровья и успехов, а народу этой страны - мира и благополучия.-0-