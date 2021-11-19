Представитель белорусской диаспоры в Вашингтоне: судьба Беларуси нам не безразлична

Источник материала: БелТА

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судьба Беларуси нам не безразлична. Важность этого отметила корреспонденту БЕЛТА представитель белорусской диаспоры в Вашингтоне Алла Сандлер, которая приняла участие в шестом заседании Консультативного совета при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья.

"Судьба Беларуси не безразлична. Если бы мы не относились с любовью к стране, где мы жили (а все мы сейчас разъехались по разным странам), мы бы здесь не собрались, - отметила Алла Сандлер. - Ведь многие участники этой встречи проделали огромный путь, чтобы сюда прилететь буквально на один день. Я не жалею о том, что прилетела. Жду услышать очень много информации".

Алла Сандлер рассказала, что часто бывает в Беларуси, которую очень любит. По роду деятельности она певица, много ездит, гастролирует. "Но одно дело - услышать от кого-то или почитать разные СМИ, а другое дело - побывать здесь самой, увидеть своими глазами, поговорить с людьми. Я всегда верю в народную дипломатию", - добавила белоруска.-0-