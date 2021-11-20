ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Праздник таланта и духовности". Лукашенко поздравил участников "Лістапада" с открытием кинофестиваля

20.11.2021 07:01 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" с открытием форума. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Это настоящий праздник таланта и духовности. Под его эгидой объединяются признанные мастера и одаренная молодежь, демонстрируются лучшие достижения национальных киношкол", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что девиз нынешнего фестиваля "Кино - симфония единства" отражает стремление к гармонии, созидательной деятельности и сохранению традиций фестивальных встреч, которые славятся дружеской атмосферой.

"Уверен, что мероприятие станет значимым событием года и подарит зрителям много ярких впечатлений и позитивных открытий", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал организаторам, участникам и гостям кинофестиваля творческого вдохновения, мира и благополучия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Уверен, что мероприятие станет значимым событием года и подарит зрителям много ярких впечатлений и позитивных открытий", - подчеркнул Александр Лукашенко.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко в интервью Би-би-си: "Зачем вы пришли в наш дом и пытались его разрушить?"
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by