"Праздник таланта и духовности". Лукашенко поздравил участников "Лістапада" с открытием кинофестиваля

Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" с открытием форума. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Это настоящий праздник таланта и духовности. Под его эгидой объединяются признанные мастера и одаренная молодежь, демонстрируются лучшие достижения национальных киношкол", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что девиз нынешнего фестиваля "Кино - симфония единства" отражает стремление к гармонии, созидательной деятельности и сохранению традиций фестивальных встреч, которые славятся дружеской атмосферой.

"Уверен, что мероприятие станет значимым событием года и подарит зрителям много ярких впечатлений и позитивных открытий", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал организаторам, участникам и гостям кинофестиваля творческого вдохновения, мира и благополучия.-0-