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Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 75-летием

20.11.2021 07:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"За долгие годы своего служения Вы обрели высокий авторитет пастыря, незаурядного церковного деятеля и талантливого богослова. Ваши личный пример следования евангельским заповедям, мудрость и опыт способствуют укреплению дружбы между братскими народами Беларуси и России", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что под предстоятельством Патриарха Кирилла Русская православная церковь вносит весомый вклад в упрочение межрелигиозного и межнационального мира и согласия, заботится о нравственном воспитании молодежи в духе христианской морали и уважения к национальному культурному наследию.

Президент пожелал главе РПЦ доброго здоровья, многих и плодотворных лет жизни, неисчерпаемых духовных сил в его благородном служении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент пожелал главе РПЦ доброго здоровья, многих и плодотворных лет жизни, неисчерпаемых духовных сил в его благородном служении.
 
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