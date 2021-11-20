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Лукашенко поздравил белорусских батутистов с прекрасным стартом на чемпионате мира в Баку

20.11.2021 09:51 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды страны по прыжкам на батуте Ивана Литвиновича, Олега Рябцева, Андрея Буйлова и Алексея Дудорова с прекрасным стартом на чемпионате мира в Баку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Дорогие Иван, Олег, Андрей и Алексей! Поздравляю вас с прекрасным стартом на чемпионате мира в Баку - заслуженным золотом в командных соревнованиях. Эта награда подтвердила, что в нашей сборной царят сплоченность, взаимная поддержка и высокое спортивное мастерство", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко уверен, что огромная работа, проделанная спортсменами и тренерами, приведет к новым победам во славу спорта и родной страны.

Президент также пожелал им здоровья, счастья и удачи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Дорогие Иван, Олег, Андрей и Алексей! Поздравляю вас с прекрасным стартом на чемпионате мира в Баку - заслуженным золотом в командных соревнованиях. Эта награда...
 
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