Латвийский политолог: на фоне ситуации с беженцами Польша пытается торговаться с ЕС

Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне ситуации с беженцами Польша пытается торговаться с ЕС. Именно поэтому напряжение на границе выгодно для Варшавы. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил латвийский политолог Нормунд Гростиньш, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Что касается такого поведения Польши, тут, наверное, два момента. Во-первых, этот кризис правящим в Польше выгоден внутриполитически, потому что он позволяет определенным образом консолидировать общество. А популярность правящих не очень высокая, мягко выражаясь. Там много проблем. И второй момент - пока им не сказали, сколько им за это заплатят, то им неинтересно. Поэтому аспект торговли однозначно там присутствует. И думаю, что ставки будут даже повышаться", - сказал Нормунд Гростиньш.

Латвийский политолог напомнил: у Польши и ЕС уже не первый год довольно серьезные юридические конфликты. "Наложены штрафы. И, в общем-то, Польша, скорее всего, хочет провести переговоры по полному аспекту, чтобы штрафы сняли, чтобы им дали на своей территории действовать так, как они хотят. Потому что они уже выходят за рамки евростандартов не только на границе, но и по многим другим аспектам. Соответственно они хотят действительно провести с Евросоюзом такой крупный торг", - констатировал он.-0-