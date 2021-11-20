Эйсмонт: Лукашенко постоянно докладывают о ситуации на границе, он все держит под контролем

Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко постоянно держит на личном контроле ситуацию с беженцами на границе. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила в эфире в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается ситуации на границе, это постоянные доклады Президенту, он все держит под контролем", - сказала пресс-секретарь.

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