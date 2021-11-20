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"В какой-то момент Стивена назвал Мэтью". Эйсмонт рассказала интересные детали интервью Лукашенко Би-би-си

20.11.2021 18:53 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" рассказала некоторые интересные подробности интервью главы государства британской медиакомпании Би-би-си, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается самого интервью, скажу так: это было абсолютно ровно так, как мы обсуждали, ровно так, как мы предполагали", - сказала Наталья Эйсмонт.

Она отметила, что риторика Би-би-си в ходе нынешнего интервью была очень схожа с интервью Александра Лукашенко CNN в конце сентября. "Они приехали с одним и тем же портфелем штампов, как говорят наши журналисты, которые слышали это интервью, - рассказала Наталья Эйсмонт. - В какой-то момент разговора Президент Стивена назвал Мэтью (журналисты Би-би-си и CNN Стивен Розенберг и Мэтью Чанс, которые выступали в качестве интервьюеров".

В целом пресс-секретарь рассказала, что на данный момент есть порядка четырех десятков запросов на интервью с Президентом Беларуси от СМИ из различных регионов мира.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Что касается самого интервью, скажу так: это было абсолютно ровно так, как мы обсуждали, ровно так, как мы предполагали", - сказала Наталья Эйсмонт.
 
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