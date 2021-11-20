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Эйсмонт о словах Лукашенко: будем разговаривать с любой оппозицией, с предателями - нет
20.11.2021 19:05 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко
"С людьми, имеющими любую точку зрения, но которые живут в стране, понимают ситуацию, за страну, настроены патриотично, мы будем разговаривать. С любой оппозиципей. С предателями - нет", - передала пресс-секретарь суть сказанного Президентом.
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"С людьми, имеющими любую точку зрения, но которые живут в стране, понимают ситуацию, за страну, настроены патриотично, мы будем разговаривать. С любой оппозиципей. С...
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