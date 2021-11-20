Эйсмонт о словах Лукашенко: будем разговаривать с любой оппозицией, с предателями - нет

Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью британской медиакомпании Би-би-си заявил о готовности обсуждать те или иные вопросы с оппозицией, но не с предателями. Об этом пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт рассказала в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"С людьми, имеющими любую точку зрения, но которые живут в стране, понимают ситуацию, за страну, настроены патриотично, мы будем разговаривать. С любой оппозиципей. С предателями - нет", - передала пресс-секретарь суть сказанного Президентом.

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