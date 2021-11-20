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"Вы молиться на нас должны!" Лукашенко предостерегает от попыток развязать в Беларуси войну
20.11.2021 20:11 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает от попыток развязать войну на территории Беларуси. Об этом он заявил 19 ноября
"Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните? Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил (Уинстон Черчилль, который возглавлял правительство Великобритании во время Второй мировой войны. - Прим. БЕЛТА), и у нас - с трубкой (руководитель СССР Иосиф Сталин. - Прим. БЕЛТА) Вы этого не помните? - спросил глава государства. - Вы за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери, которые мы понесли. Еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать".
"Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это - ядерная война", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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"Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это - ядерная война", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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