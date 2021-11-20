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"Вы молиться на нас должны!" Лукашенко предостерегает от попыток развязать в Беларуси войну

20.11.2021 20:11 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает от попыток развязать войну на территории Беларуси. Об этом он заявил 19 ноября в интервью британской медиакомпании Би-би-си, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните? Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил (Уинстон Черчилль, который возглавлял правительство Великобритании во время Второй мировой войны. - Прим. БЕЛТА), и у нас - с трубкой (руководитель СССР Иосиф Сталин. - Прим. БЕЛТА) Вы этого не помните? - спросил глава государства. - Вы за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери, которые мы понесли. Еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать".

"Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это - ядерная война", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это - ядерная война", - подчеркнул Александр Лукашенко.
 
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