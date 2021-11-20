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Эйсмонт анонсировала большое интервью Лукашенко российским федеральным СМИ

20.11.2021 20:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт анонсировала большое интервью Лукашенко российским федеральным СМИ. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам пресс-секретаря на данный момент есть порядка четырех десятков запросов на интервью с Президентом Беларуси от СМИ из различных регионов мира. Однако отдельно она отметила, что достаточно давно глава государства не разговаривал с крупными федеральными российскими СМИ. "Мы это прекрасно понимаем и слышим сигналы и Владимира Рудольфовича Соловьева, и Дмитрия Константиновича Киселева", - сказала Наталья Эйсмонт.

Она сообщила, что такое крупное интервью планируется на конец года. "Поговорить с нашими российскими друзьями, коллегами, подвести итоги неплохого в плане интеграции года будет очень хорошо. Мы планируем, - заявила пресс-секретарь. - И, вы знаете, мы уже задолжали многим. Поэтому я для себя сейчас ставлю задачу (интерес к Президенту огромный просто) пытаться в плотном графике Президенту хотя бы раз в неделю находить какое-то небольшое окошко, чтобы этот интерес удовлетворять и организовывать хотя бы краткий разговор с кем-то из зарубежных СМИ".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам пресс-секретаря на данный момент есть порядка четырех десятков запросов на интервью с Президентом Беларуси от СМИ из различных регионов мира. Однако...
 
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