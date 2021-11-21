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Лукашенко: Коласовский театр занимает почетное место в культурном пространстве Беларуси
21.11.2021 07:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа с 95-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что за годы активной и плодотворной работы театр прошел большой путь и занял почетное место в культурном пространстве Беларуси.
"Благодаря талантливым, преданным своему призванию и увлеченным любимым делом сотрудникам театр завоевал большую и благодарную аудиторию поклонников, обрел признание профессионалов", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что театр и в дальнейшем будет продолжать лучшие культурные традиции, содействовать воспитанию у зрителей высоких духовных качеств и патриотизма.
Президент пожелал коллективу театра больших премьер, неисчерпаемого вдохновения, крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения.-0-
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Александр Лукашенко выразил уверенность, что театр и в дальнейшем будет продолжать лучшие культурные традиции, содействовать воспитанию у зрителей высоких...
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