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Лукашенко: Коласовский театр занимает почетное место в культурном пространстве Беларуси

21.11.2021 07:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа с 95-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что за годы активной и плодотворной работы театр прошел большой путь и занял почетное место в культурном пространстве Беларуси.

"Благодаря талантливым, преданным своему призванию и увлеченным любимым делом сотрудникам театр завоевал большую и благодарную аудиторию поклонников, обрел признание профессионалов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что театр и в дальнейшем будет продолжать лучшие культурные традиции, содействовать воспитанию у зрителей высоких духовных качеств и патриотизма.

Президент пожелал коллективу театра больших премьер, неисчерпаемого вдохновения, крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко выразил уверенность, что театр и в дальнейшем будет продолжать лучшие культурные традиции, содействовать воспитанию у зрителей высоких...
 
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