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"Вашими стараниями Беларусь славится как родина молочных рек и урожайных полей". Лукашенко поздравил аграриев

21.11.2021 07:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что созидательная любовь аграриев к родной земле и нелегкому крестьянскому труду обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси, позволяет занимать высокие позиции на крупнейших международных рынках.

"В этом году вы снова доказали: наша страна - надежный партнер, способный даже в самых непростых условиях наращивать экспортные поставки, сохраняя высочайшее качество продукции, произведенной под брендом "Сделано в Беларуси", - говорится в поздравлении. - Благодарю за то, что вашими огромными стараниями республика славится в мире как родина молочных рек, урожайных полей, современных ферм, а главное - прекрасных трудолюбивых людей".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что и в дальнейшем, опираясь на богатейшие традиции, отечественный агропромышленный комплекс будет расти и развиваться, впитывая в себя все самое лучшее и передовое.

Президент пожелал работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов на благо Беларуси и ее народа.

Поздравление Президента с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

Президент Республики Беларусь

Работникам и ветеранам сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности

агропромышленного комплекса

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником.

Ваша созидательная любовь к родной земле и нелегкому крестьянскому труду обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси, а также позволяет занимать высокие позиции на крупнейших международных рынках.

В этом году вы снова доказали: наша страна - надежный партнер, способный даже в самых непростых условиях наращивать экспортные поставки, сохраняя высочайшее качество продукции, произведенной под брендом "Сделано в Беларуси".

Благодарю за то, что вашими огромными стараниями республика славится в мире как родина молочных рек, урожайных полей, современных ферм, а главное - прекрасных трудолюбивых людей.

Убежден, что и в дальнейшем, опираясь на богатейшие традиции, отечественный агропромышленный комплекс будет расти и развиваться, впитывая в себя все самое лучшее и передовое. В этот праздничный день желаю каждому из вас крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов на благо Беларуси и ее народа.

Александр Лукашенко.

21 ноября 2021 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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