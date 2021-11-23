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Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения

23.11.2021 07:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря вашим профессиональным и личным качествам, жизненному опыту и самоотверженной работе на должности Президента Венесуэла продолжает идти собственным путем развития, с достоинством отстаивая суверенитет и независимость", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил плодотворный характер сотрудничества Минска и Каракаса, неразрушимый фундамент которого был заложен во времена Уго Чавеса. Александр Лукашенко подчеркнул, что недавний визит в Беларусь его брата, специального посланника Президента Венесуэлы Адана Чавеса продемонстрировал заинтересованность обеих сторон в возобновлении масштабных интенсивных отношений.

"Убежден, что традиционно дружественные связи между нашими народами и взаимодополняемость экономик позволят в самый короткий срок значительно активизировать взаимодействие по широкому спектру направлений. Благодарен за солидарность Венесуэлы с Беларусью и непоколебимую поддержку на международных площадках, особенно по линии ООН. Нет сомнений, что вместе мы сможем противостоять любым вызовам и угрозам", - выразил уверенность Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Убежден, что традиционно дружественные связи между нашими народами и взаимодополняемость экономик позволят в самый короткий срок значительно активизировать...
 
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