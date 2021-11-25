Лукашенко: обострение противоречий в мире представляет опасность на национальном и глобальном уровнях

Источник материала: БелТА

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление участникам IX Международной научно-практической конференции "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения" с открытием форума, приуроченного к 75-летию Института национальной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что современный мир находится в стадии постоянной трансформации, вызванной кризисом мирового порядка, его институтов и организаций, а международная социально-политическая обстановка характеризуется появлением новых вызовов и угроз, обострением конфликтов и противоречий, представляющих серьезную опасность на национальном и глобальном уровнях.

"Управляемый извне хаос насаждается посредством "цветных революций", гибридных войн и информационной агрессии. Противостоять этому возможно только при условии консолидации усилий, выработки единых подходов к защите национальных и региональных интересов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что работа дискуссионной площадки позволит отечественным и зарубежным экспертам предметно рассмотреть важнейшие аспекты обеспечения безопасности, обменяться мнениями и поделиться опытом решения наиболее актуальных проблем, определить основные направления дальнейшего взаимодействия.-0-