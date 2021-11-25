Лукашенко: работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую

Источник материала: БелТА

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я полагаю, что сегодня можно констатировать, что работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую", - отметил глава государства.

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