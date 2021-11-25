"Он просто просится в Конституцию". Лукашенко про закрепление статуса ВНС как органа народовластия

Источник материала: БелТА

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден в необходимости закрепить в Конституции статус Всебелорусского народного собрания. Об этом он заявил сегодня на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самые главные изменения Основного закона направлены на значительное укрепление института народовластия, - подчеркнул глава государства. - Именно в этих целях и задумывалось конституционное закрепление статуса ВНС. Наделение его стратегически важными для стабильности страны полномочиями. Как я не раз говорил, ВНС - это наше вече. Считаю, что данный институт народовластия соответствует вековому национальному укладу жизни белорусов".

"Наверное, последние события убедили не только всех вас, но и белорусский народ, особо не верующих, что нам не стоит бежать за принципами, нормами, укладом жизни там (в странах Запада. - Прим. БЕЛТА). Вы видели, что декларируется одно, пропихивается на нас другое, а делают они… Делают как делают, вы это видели", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ВНС для Беларуси - это не новый орган. "Он просто просится в Конституцию, - сказал он. - И здесь дело не в личностях. Особо подчеркиваю: никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно. Никакую Конституцию Лукашенко под себя не делает".

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