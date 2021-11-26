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"Не хотите решать - скажите, мы без вас будем решать эту проблему". Лукашенко о ЕС и проблеме беженцев

26.11.2021 13:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз не стремится решать проблему беженцев, сложившуюся на границах Беларуси и ЕС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после посещения ТЛЦ с беженцами на границе с Польшей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они не хотят решать эту проблему. Даже по тем направлениям, где ее можно решить", - сказал Президент.

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Теги: Минск
 
 
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"Они не хотят решать эту проблему. Даже по тем направлениям, где ее можно решить", - сказал Президент.
 
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