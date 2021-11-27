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Четверо фактически в концлагере в Польше, один в Германии. По поручению Лукашенко нашли родственников беженки

27.11.2021 11:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. История про беженку, которая накануне со слезами обратилась к Президенту Беларуси Александру Лукашенко и рассказала о пяти пропавших родственниках, получила продолжение. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Президент поручил, и в течение вечера и ночи они были найдены! Оказалось, что сын с невесткой и двумя детьми сидят фактически в концлагере в Польше. Еще одному внуку удалось проникнуть в Германию, женщина с ним уже даже поговорила по телефону", - отмечено в публикации ресурса.

Рано утром Президенту доложили: родственники беженки найдены. Он поручил мгновенно всю информацию передать женщине.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко 26 ноября посетил транспортно-логистический центр, где временно размещены беженцы, находящиеся у границы с Польшей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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История про беженку, которая накануне со слезами обратилась к Президенту Беларуси Александру Лукашенко и рассказала о пяти пропавших родственниках, получила...
 
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