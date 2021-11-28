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Президент Беларуси: спектакли с участием Марии Захаревич завоевали любовь и благодарность нескольких поколений зрителей

28.11.2021 07:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Марию Захаревич с юбилеем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся деятелей отечественной культуры, чье творчество прошло испытание временем и стало эталоном профессионального мастерства, - отметил глава государства. - Вся ваша жизнь неразрывно связана с Национальным академическим театром имени Янки Купалы. Спектакли с вашим участием завоевали искреннюю любовь и благодарность нескольких поколений зрителей. Сегодня вы сохраняете накопленные временем лучшие театральные традиции и успешно передаете свой богатый опыт талантливой молодежи".

Александр Лукашенко пожелал Марии Захаревич крепкого здоровья, большого творческого вдохновения, счастья и благополучия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко пожелал Марии Захаревич крепкого здоровья, большого творческого вдохновения, счастья и благополучия.
 
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