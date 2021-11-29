Лукашенко: Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта с Россией

Источник материала: БелТА

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в центре стратегического управления Министерства обороны по вопросам военной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах", - отметил Александр Лукашенко.

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