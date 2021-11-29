О врагах Беларуси, убийствах беженцев и готовности дать отпор. Лукашенко высказался на тему военной безопасности

Источник материала: БелТА

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Министерство обороны, где в центре стратегического управления провел совещание по вопросам военной безопасности, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Беларусь никому не угрожает и не бряцает оружием, но должна быть готова ответить на возможные недружественные выпады.

"То, что сегодня идет гибридная война , мы не единожды говорили. Я еще в конце прошлого года предупреждал вас, что против нас развернута гибридная война практически по всем направлениям. Дошли до горячего противостояния, - заявил Президент. - Мы не знаем, что они нам подкинут. Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис. Однако возник. И он подогревается постоянно".

Глава государства заявил, что у Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах . "В Генштабе каждый раз должны помнить, по каким направлениям эти мерзавцы будут действовать против нас и как мы на это будем реагировать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вы просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течение двух-трех часов. У нас есть определенное количество подразделений (их немало), очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси. Все, на что мы были способны в финансовом отношении, - и даже не способны - мы для армии старались сделать".

По словам Президента, целью совещания в Министерстве обороны является обсуждение планов реагирования Вооруженных Сил на возможные недружественные и агрессивные шаги в направлении Беларуси. "Именно Вооруженных Сил. Не только армии, но и МВД, пограничных войск, Комитета госбезопасности", - отметил он.

"То есть мы видим, что происходит. Мы не разворачиваем свои воинские подразделения. Таких приказов я не отдавал. Но планы на любое их действие, планы нашего противодействия, должны быть. У нас есть все возможности для того, чтобы держать нос по ветру, как в народе говорят, и реагировать на каждое их телодвижение с оружием. И даже не с оружием, а на их замыслы - этих вооруженных сил. Вот цель нашего сегодняшнего мероприятия", - заявил Александр Лукашенко.

О замысле врагов

Глава государства обратил внимание, что ситуацию вокруг Беларуси следует рассматривать во взаимосвязи с другими событиями военно-политической обстановки в регионе. "Я хочу, чтобы присутствующие здесь усвоили одну вещь: автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заявил, что замысел противников, а если говорить прямо, врагов Беларуси до конца еще не известен, но представить его уже можно: "Облеты вокруг Калининградской области самолетов-разведчиков участились. На сопредельных для Беларуси государствах проводятся военные мероприятия - мы уже это видим. Если, как заявляет министр обороны России, десятками самолетов они совершают облет российских границ и тренируют бомбометание (было заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России), если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги (о чем военные хорошо знают) и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе (а их уже десятки тысяч), значит, это не зря, за этим что-то стоит".





О фейках в отношении России и Беларуси

"В очередной раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются "отстроить" Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину . Если собирается - положите факты на стол и подтвердите этот тезис", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Однако приводить убедительные доводы в поддержку своих заявлений, уверен Президент, Запад не будет. Это, по его словам, видно по отношению к Беларуси, которую обвинили в создании миграционного кризиса. "Мы видим по Беларуси: "Беларусь привезла с Сомали мигрантов и перебрасывает через границу", как они заявляют. Я уже недавно говорил: тех сомалийцев всего "полтора человека" было обнаружено на территории Беларуси. Но это не слышат, да им и не надо слышать", - отметил глава государства.

"Поэтому начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину". У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше, - заявил Александр Лукашенко. - Тем не менее они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно. Это порядка 8 тысяч на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены".

Об использовании и убийствах беженцев

Глава государства заявил, что Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта с Россией . "Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому, что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге - усилением украинской границы", - отметил Александр Лукашенко.

Президент уверен, что в ближайшее время его слова подтвердят действия западной стороны.

Глава государства напомнил, что еще ранее поручал министру обороны и председателю Госпогранкомитета ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты и столкновения. В то же время министру обороны и начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил было поручено подготовить план ответа на возможные агрессию и противоправные действия в отношении Беларуси.

"В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей . Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят - уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск", - рассказал Президент.





Александр Лукашенко отметил, что об этом факте ему доложил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Беженцев нашли в заброшенном доме, и они уже не могли идти. "Ползли. Несколько сот метров проползли, нашли хату. Наверное, уже и местные жители помогли - печку растопить, - сказал глава государства. - Еще одна ночь, и надо было бы ампутировать ноги, если бы живых нашли. Это на литовской границе".

"Это ж представьте - "демократы". До какой мерзости надо дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию. Это уже акция. Зачем? Что за этим стоит? Я думаю, следователи разберутся", - заметил белорусский лидер.

О поддержке армии и готовности ответить

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь не бряцает оружием, но в случае необходимости готова ответить . "Нам надо защитить свою страну. Я не драматизирую события, но военных предупреждаю: на любое возможное их телодвижение (тех, кто создает угрозу для безопасности Беларуси. - Прим. БЕЛТА) у нас должен быть адекватный ответ. Вот ваша задача. И предупреждаю вас: не дай бог у вас будет какой-то формализм, - подчеркнул глава государства. - Мы должны четко понимать, как мы будем действовать".

Обращаясь к премьер-министру Роману Головченко, Президент поручил: "Любую возможность, Роман Александрович, надо использовать для того, чтобы поддержать сейчас армию".





На совещании также присутствовали руководители Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета, Комитета государственной безопасности и других силовых структур. Перед ними белорусский лидер поставил задачу поддерживать готовность в любой момент среагировать на угрозу безопасности страны. "Вы должны прекрасно понимать: мы - люди военные. Не дай бог что случится, мы берем оружие в руки, - отметил Президент. - В системе Министерства внутренних дел подготовленных ребят не меньше, чем в армии. Поэтому мы должны тренироваться, учиться, готовиться. Не забывайте и о территориальной обороне - это наши хорошие резервы".

По словам главы государства, в Беларуси видят, как в Украине проводятся учения под кодовым названием "Полесье", и в этой связи готовятся среагировать в случае необходимости.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь, хоть и не очень богатая страна, но никогда не претендовала на чужие богатства и территории и не хочет никаких войн. "Если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми, - пожалуйста, с сегодняшнего дня. Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить", - подчеркнул он.

О планах США развалить Евросоюз

Глава государства констатировал, что обстановка на западной границе непростая. "Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал (премьер-министр Польши. - Прим. БЕЛТА) - в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз ", - сказал Президент.

"Американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что как только в ЕС ввели свою валюту - евро, это создало угрозу доллару, и начались проблемы в евроатлантическом блоке. "Мы же понимаем. Нам все равно сейчас - евро или доллар", - констатировал он.

"Поэтому я уверен, что не случайно вышла Великобритания из Евросоюза, ведь она ничего не нашла в этом. И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже, кое-кто, начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза (миллиарды долларов евро) - нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского союза", - сказал Александр Лукашенко.-0-