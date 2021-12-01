Лукашенко: буду делать все, чтобы Украина стала нашей

Источник материала: БелТА

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он никогда не будет на стороне "националистического угара" в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает корреспондент БЕЛТА.

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