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Лукашенко: буду делать все, чтобы Украина стала нашей

01.12.2021 09:15 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он никогда не будет на стороне "националистического угара" в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию...
 
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