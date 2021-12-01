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Лукашенко: буду делать все, чтобы Украина стала нашей
01.12.2021 09:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он никогда не будет на стороне "националистического угара" в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил
/Будет дополнено/.-0-
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