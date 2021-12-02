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"Если не начнется война". Лукашенко о планах провести референдум по обновленной Конституции
02.12.2021 07:31 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает, что референдум по проекту обновленной Конституции, как и планировалось, должен состояться в феврале 2022 года, если не возникнет какой-то чрезвычайной ситуации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил
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