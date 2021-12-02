"Если не начнется война". Лукашенко о планах провести референдум по обновленной Конституции

Источник материала: БелТА

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает, что референдум по проекту обновленной Конституции, как и планировалось, должен состояться в феврале 2022 года, если не возникнет какой-то чрезвычайной ситуации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-