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"Все ли экономят и напрягаются?" Лукашенко о проекте дефицитного бюджета на 2022 год

03.12.2021 10:53 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о проекте бюджета на 2022 год и подчеркнул необходимость экономии и сокращения необязательных расходов. Соответствующие заявления глава государства сделал на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следует помнить, что людям нужны не цифры и показатели. Наших граждан волнуют близкие им вопросы: зарплата, работа, цены. В этом контексте и прошу вести наш диалог - достаточно ли запланировано мер по контролируемым мной вопросам", - обратился глава государства к участникам совещания.

Он обратил внимание, что проект бюджета на 2022 год формируется дефицитным. "С одной стороны, понятно почему. Мы несем незапланированные расходы, которые сложно предугадать. Но с другой, вопрос - все ли экономят и напрягаются по сокращению необязательных расходов, которых у нас море. Поэтому вопрос экономии, бережливости опять выступает на первый план. Есть ли источники на покрытие дефицита? Не повлечет ли это напряженности при выполнении социальных обязательств?" - обозначил ряд приоритетных вопросов Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Следует помнить, что людям нужны не цифры и показатели. Наших граждан волнуют близкие им вопросы: зарплата, работа, цены. В этом контексте и прошу вести наш диалог -...
 
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