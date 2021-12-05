Лукашенко направил приветствие участникам Кубка Союзного государства по самбо

Источник материала: БелТА

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам, организаторам и гостям Кубка Союзного государства Беларуси и России по самбо. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вновь гостеприимный Сочи собрал сильнейших самбистов мира, чтобы разыграть награды Кубка Союзного государства Беларуси и России. В наших братских странах этот динамичный, красивый и мужественный вид спорта пользуется большой популярностью, а национальные команды доминируют в мире", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что, несмотря на недолгую историю, сочинский турнир как символ нерушимой белорусско-российской дружбы уже имеет свои добрые традиции, высокий статус и, несомненно, большое будущее.

Президент пожелал всем участникам, организаторам и гостям соревнований крепкого здоровья, удачи и ярких, запоминающихся поединков.-0-