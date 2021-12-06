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Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко

06.12.2021 13:23 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 6 декабря рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Молчана Андрея Леонидовича
- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Многонациональном Государстве Боливия по совместительству;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Барановского Валерия Валерьевича  - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Доминиканской Республике по совместительству;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Лукашевича Сергея Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Власовца Александра Андреевича - главой администрации Ленинского района г.Бреста;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Грищенко Вячеслава Викторовича - председателем Браславского райисполкома;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Галынчика Сергея Александровича - председателем Шумилинского райисполкома;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Садовского Сергея Сергеевича - председателем Ушачского райисполкома;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Козела Дмитрия Ивановича - первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Матараса Александра Васильевича - председателем Добрушского райисполкома;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Белаша Евгения Викторовича - председателем Кормянского райисполкома;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Стречин Ирины Петровны - председателем Дрибинского райисполкома;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Герасименко Эдуарда Николаевича - председателем Чаусского райисполкома;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Малышевского Олега Викторовича - председателем Чериковского райисполкома;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Дубинчика Андрея Викторовича - главой администрации Ленинского района г.Бобруйска;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Кротковой Елены Николаевны - первым заместителем министра здравоохранения;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Драгуна Александра Николаевича - первым заместителем министра лесного хозяйства;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Артеменко Марины Борисовны - заместителем министра труда и социальной защиты;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Филипповой Натальи Николаевны - первым заместителем министра юстиции;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Алешкевича Максима Николаевича - председателем Комитета государственного контроля Минской области;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Семича Александра Владимировича - директором Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Русинович Ольги Владимировны - директором Департамента по предпринимательству Министерства экономики;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Крецкого Виталия Томашевича - заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь - директором Департамента по энергоэффективности;
 Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко Лободинского Сергея Николаевича - управляющим делами Брестского облисполкома;
  Радькова Максима Владимировича - членом Брестского облисполкома;
  Шастайло Александра Ивановича - членом Гомельского облисполкома;
  Терехова Александра Александровича - членом Минского горисполкома и Минского облисполкома;
  Павлющенко Игоря Александровича  - членом Могилевского облисполкома.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 6 декабря рассмотрел кадровые вопросы
 
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