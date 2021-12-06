Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко

|
|Власовца Александра Андреевича
|- главой администрации Ленинского района г.Бреста;
|
|Грищенко Вячеслава Викторовича
|- председателем Браславского райисполкома;
|
|Галынчика Сергея Александровича
|- председателем Шумилинского райисполкома;
|
|Садовского Сергея Сергеевича
|- председателем Ушачского райисполкома;
|
|Козела Дмитрия Ивановича
|- первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
|
|Матараса Александра Васильевича
|- председателем Добрушского райисполкома;
|
|Белаша Евгения Викторовича
|- председателем Кормянского райисполкома;
|
|Стречин Ирины Петровны
|- председателем Дрибинского райисполкома;
|
|Герасименко Эдуарда Николаевича
|- председателем Чаусского райисполкома;
|
|Малышевского Олега Викторовича
|- председателем Чериковского райисполкома;
|
|Дубинчика Андрея Викторовича
|- главой администрации Ленинского района г.Бобруйска;
|
|Кротковой Елены Николаевны
|- первым заместителем министра здравоохранения;
|
|Драгуна Александра Николаевича
|- первым заместителем министра лесного хозяйства;
|
|Артеменко Марины Борисовны
|- заместителем министра труда и социальной защиты;
|
|Филипповой Натальи Николаевны
|- первым заместителем министра юстиции;
|
|Алешкевича Максима Николаевича
|- председателем Комитета государственного контроля Минской области;
|
|Семича Александра Владимировича
|- директором Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты;
|
|Русинович Ольги Владимировны
|- директором Департамента по предпринимательству Министерства экономики;
|
|Крецкого Виталия Томашевича
|- заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь - директором Департамента по энергоэффективности;
|
|Лободинского Сергея Николаевича
|- управляющим делами Брестского облисполкома;
|
|Радькова Максима Владимировича
|- членом Брестского облисполкома;
|
|Шастайло Александра Ивановича
|- членом Гомельского облисполкома;
|
|Терехова Александра Александровича
|- членом Минского горисполкома и Минского облисполкома;
|
|Павлющенко Игоря Александровича
| - членом Могилевского облисполкома.