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Беларусь объявила о конкретных мерах в ответ на санкции Запада
06.12.2021 14:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
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Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные...
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