Беларусь объявила о конкретных мерах в ответ на санкции Запада

Источник материала: БелТА

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

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