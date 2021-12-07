Источник материала: БелТА

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сегодняшних условиях терпеть "шутки" украинских военных мы долго вряд ли будем, нам точно есть чем ответить. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился депутат Палаты представителей Игорь Хлобукин, комментируя нарушение границы Беларуси украинским вертолетом, а также масштабные учения украинских военных у границы с Беларусью.

"Дерзкие и тревожные действия украинской стороны говорят о согласованности и одобрении этих недружественных шагов западными партнерами. Для них руководство Украины - это лишь инструмент, очередная разменная монета в большой геополитической игре, которая не просто уже угрожает нашей национальной безопасности на южных рубежах, но и, что самое безумное и немыслимое, - толкает мир к развязыванию регионального военного конфликта в Европейском регионе, - сказал депутат. - В этой обстановке проведение российско-белорусских учений на границе с Украиной, а также слова главы государства о необходимости поставок в Беларусь комплексов С-400, С-500 и возможном наращивании численности Вооруженных Сил будут вынужденными, но необходимыми ответными шагами на действия Киева".

По словам Игоря Хлобукина, если вопросы совместных учений, поставок техники и вооружений Беларусь осуществит в рамках союзнических отношений с Россией, то численность военнослужащих в период возрастания военно-политической напряженности мы без труда сможем нарастить за счет территориальных войск. "Сегодня численность войск территориальной обороны Беларуси вдвое больше, чем служащих в составе нашей регулярной армии, что за рубежом, видимо, многие забыли. Это без ущерба для безопасности и экономики позволит активно задействовать их в усилении охраны участков госграницы и в ходе выполнения отдельных боевых задач совместно с соединениями и частями Вооруженных Сил. В сегодняшних условиях терпеть "шутки" украинских военных мы долго вряд ли будем. Нам точно есть чем ответить", - подчеркнул парламентарий.-0-