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Санкции, стена на границе, беженцы и союз с Россией. Раскрыты подробности интервью Лукашенко турецкому телеканалу

09.12.2021 15:39 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны подробности интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает БЕЛТА.

Как информирует Telegram-канал "Пул Первого", в числе вопросов, которые затрагивались в интервью, поднималась тема миграционного кризиса - был дан ответ на обвинения и расхожие фейки. Глава государства рассказал, почему на Беларусь оказывают давление, и считает ли он именно США ответственными за кризис на границе.

Речь также шла о планах Польши по строительству стены на границе с Беларусью. Ответил глава государства и на вопрос о том, как продвигаются переговоры с ЕС по разрешению кризиса, и что будет с теми беженцами, которые захотят остаться в Беларуси.

Еще одна тема - санкции и дальнейшие возможные ответные меры.

Не обошли стороной во время интервью и вопрос союзного строительства с Россией. Александр Лукашенко ответил на вопросы о планах, сроках и перспективах, а также будет ли в итоге этот союз похож на ЕС.

Кроме того, звучала тема Турции как применительно к проблематике с беженцами, так и статуса Президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана в мусульманском мире. Поднимались вопросы, касающиеся белорусско-турецких отношений, обвинений в адрес турецкой авиакомпании.

Как сообщалось БЕЛТА, в качестве интервьюера выступила журналист и ведущая телеканала TRT Haber Ниса Эфендиоглу.

Турецкая телерадиокомпания TRT, или Фонд турецкого радио и телевидения, создана в 1964 году для вещания от имени турецкого государства и до 1990-х годов оставалась единственной на территории Турции. На сегодняшний день располагает обширной сеткой теле- и радиоканалов на различную тематику, которые вещают на страны Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии, Австралию. В структуру TRT входят 14 телевизионных каналов, в том числе 6 национальных, а также 3 международных, 16 радиоканалов национального и регионального охвата и два зарубежных. Новости также публикуются на 41 языке на интернет-сайте телерадиокомпании.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как информирует Telegram-канал "Пул Первого", в числе вопросов, которые затрагивались в интервью, поднималась тема миграционного кризиса - был дан ответ на обвинения и...
 
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