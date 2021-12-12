ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: пусть творчество Клары Новиковой и впредь содействует укреплению культурных связей Беларуси и России

12.12.2021 07:11 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Российской Федерации Клару Новикову с днем рождения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Многие годы вы беззаветно служите искусству, щедро делитесь своим талантом и эмоциями с поклонниками, - подчеркнул глава государства. - Исключительный артистизм, неповторимое обаяние и уникальная работоспособность позволили вам добиться успеха и завоевать любовь публики".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси высоко ценят творческую деятельность артистки. "Пусть она и впредь содействует укреплению культурных связей между нашими народами. Желаю вам долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия", - отметил глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси высоко ценят творческую деятельность артистки. "Пусть она и впредь содействует укреплению культурных связей...
 
Новости дня
Новости политики
 
Петровский: санкции - попытка удушить барьерами белорусскую экономику
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by