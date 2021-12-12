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Лукашенко: дружественные отношения Беларуси и Кении - фундамент для реализации потенциала взаимодействия

12.12.2021 07:11 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Кения Ухуру Кениату с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Республика Кения демонстрирует очевидные успехи в своем развитии и пользуется заслуженным вниманием международного сообщества, - отметил глава государства. - Традиционно дружественные и взаимоуважительные отношения создают хороший фундамент для полного раскрытия имеющегося потенциала двустороннего взаимодействия между нашими странами".

Александр Лукашенко выразил убежденность, что укреплению связей будет способствовать более тесное сотрудничество в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, а также совместная реализация проектов в других сферах, которые представляют взаимный интерес.

Президент пожелал лидеру страны крепкого здоровья и осуществления всех планов, а жителям Кении - мира и согласия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко выразил убежденность, что укреплению связей будет способствовать более тесное сотрудничество в торговле, промышленности, сельском хозяйстве,...
 
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