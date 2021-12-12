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Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном

12.12.2021 07:11 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником - Международным днем нейтралитета. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Руководствуясь данным принципом, Туркменистан вносит весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, является примером миролюбия и добрососедства", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко выразил убежденность: "Исторически сложившиеся дружественные отношения между Минском и Ашхабадом послужат надежным фундаментом для развития конструктивного политического диалога, активизации экономических и гуманитарных контактов".

Президент подтвердил готовность Республики Беларусь к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном и пожелал лидеру этой страны крепкого здоровья, новых побед и свершений, народу Туркменистана - благополучия и согласия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко выразил убежденность: "Исторически сложившиеся дружественные отношения между Минском и Ашхабадом послужат надежным фундаментом для развития...
 
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