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Лукашенко назначил двух новых губернаторов

13.12.2021 10:51 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил двух новых губернаторов. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил двух новых губернаторов. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого".
 
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