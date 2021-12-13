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Лукашенко назначил двух новых губернаторов
13.12.2021 10:51 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил двух новых губернаторов. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил двух новых губернаторов. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого".
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