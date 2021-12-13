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Лукашенко намерен встретиться с активами Могилевской и Витебской областей

13.12.2021 11:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня назначил Александра Субботина и Анатолия Исаченко председателями Витебского и Могилевского облисполкомов соответственно. Глава государства заявил, что намерен лично представить новых губернаторов коллективам областных исполнительных комитетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всех вас обоих я представлю. Игорь Петрович (глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. - Прим. БЕЛТА) вам сообщит, в какое время я приеду", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что также хочет встретиться с депутатами областных советов и активами областей. "Я просто более конкретно изложу свою позицию по назначению и переназначению губернаторов, потому что это ключевые должности в стране. Без губернаторов страны быть не может", - подчеркнул Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Всех вас обоих я представлю. Игорь Петрович (глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. - Прим. БЕЛТА) вам сообщит, в какое время я приеду", - сказал Александр...
 
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