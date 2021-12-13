|
Лукашенко намерен встретиться с активами Могилевской и Витебской областей
13.12.2021 11:57 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня назначил Александра Субботина и Анатолия Исаченко председателями Витебского и Могилевского облисполкомов соответственно. Глава государства заявил, что намерен лично представить
"Всех вас обоих я представлю. Игорь Петрович (глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. - Прим. БЕЛТА) вам сообщит, в какое время я приеду", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что также хочет встретиться с депутатами областных советов и активами областей. "Я просто более конкретно изложу свою позицию по назначению и переназначению губернаторов, потому что это ключевые должности в стране. Без губернаторов страны быть не может", - подчеркнул Президент.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Всех вас обоих я представлю. Игорь Петрович (глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. - Прим. БЕЛТА) вам сообщит, в какое время я приеду", - сказал Александр...
|
Архив (Новости Политики)