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Лукашенко поздравил коллектив ОАО "Белкард" с 70-летием образования предприятия

13.12.2021 11:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив открытого акционерного общества "Белкард" с 70-летием со дня образования предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За эти годы небольшой цех по восстановлению отработанных подшипников вырос в известного производителя компонентов для автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения, надежного поставщика для многих отечественных и зарубежных компаний, - отметил глава государства. - Сегодня ваша продукция востребована и успешно конкурирует с ведущими мировыми брендами. За всеми достижениями стоит кропотливый труд тысяч заводчан - высококвалифицированных специалистов, способных решать любые задачи".

Александр Лукашенко выразил убежденность, что большой и дружный коллектив "Белкарда" будет и далее развивать традиции, заложенные ветеранами труда, модернизировать родное предприятие, осваивать новые технологии, внедрять в производство самые перспективные идеи и сможет завоевать новые рынки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко выразил убежденность, что большой и дружный коллектив "Белкарда" будет и далее развивать традиции, заложенные ветеранами труда,...
 
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