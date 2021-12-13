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Вместе с новым председателем Карпенко назначены и члены ЦИК Беларуси

13.12.2021 12:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместе с новым председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорем Карпенко Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил и членов ЦИК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Назначены пять членов Центральной комиссии: Вадим Ипатов, Елена Балдовская, Денис Дук, Сергей Калиновский и Александр Южик.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Назначены пять членов Центральной комиссии: Вадим Ипатов, Елена Балдовская, Денис Дук, Сергей Калиновский и Александр Южик.
 
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