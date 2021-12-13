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Вместе с новым председателем Карпенко назначены и члены ЦИК Беларуси
13.12.2021 12:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместе с
Назначены пять членов Центральной комиссии: Вадим Ипатов, Елена Балдовская, Денис Дук, Сергей Калиновский и Александр Южик.
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Назначены пять членов Центральной комиссии: Вадим Ипатов, Елена Балдовская, Денис Дук, Сергей Калиновский и Александр Южик.
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