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Руководитель пост-миссии МАГАТЭ отметил приверженность Беларуси обеспечению ядерной безопасности

13.12.2021 12:15 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь привержена обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель пост-миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS) - представитель Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI) Джордж Шварц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Миссия прошла очень гладко. Нам была оказана помощь, мы работали очень продуктивно, в сотрудничестве со всеми сторонами. Мы высоко оценим оказанную нам поддержку и гостеприимство. Мы с удовлетворением констатируем, что Беларусь с момента проведения первоначальной миссии существенно улучшила сферу регулирования в области ядерной и радиационной безопасности и продемонстрировала приверженность тому, чтобы на долгосрочной основе поддерживать систему обеспечения безопасности в данной сфере", - сказал Джордж Шварц.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы с удовлетворением констатируем, что Беларусь с момента проведения первоначальной миссии существенно улучшила сферу регулирования в области ядерной и...
 
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