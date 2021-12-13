Лукашенко: мы не варвары, чтобы гнать беженцев туда, где им угрожает смерть

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси никого из беженцев не заставляют и не вынуждают возвращаться на родину. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что никого из беженцев не заставляют и не вынуждают покидать Беларусь и возвращаться на родину.

"Ни в коем случае. Это мною им обещано, - заявил Президент. - Скажите мне хоть один факт и назовите того человека, которого принуждают выехать на родину, и я лично разберусь с этим. Мы не варвары, чтобы гнать людей туда, где им угрожает смерть. Люди там не просто жить не могут: они понимают, что, вернувшись обратно на родину, они погибнут. Поэтому мы ни в коем случае не гоним людей обратно".

В то же время, отметил глава государства, находящимся на белорусско-польской границе беженцам "рекомендуют определиться со своей дальнейшей судьбой". "На улице зима, и вы видите какая холодина. Они просто с детишками там не выдержат, - обратил внимание Александр Лукашенко. - И потом, мы же их постоянно обслуживаем: и торговля, и в социальном плане, начиная от питания, одежды, банные, прачечные мероприятия и заканчивая лечением, особенно детей. Нам это недешево обходится, поэтому люди должны определиться, что они будут делать сегодня, завтра и послезавтра. Мы к этому их понуждаем, но ни в коем случае мы их не будем силой возвращать домой".

"Чисто по-человечески мы не имеем права и не можем гнать этих людей обратно домой. Потому что в годы последней войны мы были беженцами: украинцы, белорусы, русские. Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, мусульманские республики Советского Союза, Иран и Ирак в том числе, приютили наших людей. И особенно поляков: поляки тогда в основном бежали в Иран и Ирак. Немало их было и в Турции, Сирии. Тогда вы, наших людей приютив, дали возможность находиться там во время Второй мировой войны. Сейчас сложилась обратная ситуация. Так почему мы по-варварски должны к этому относиться?" - спросил белорусский лидер.

Президент добавил, что идеология Беларуси здесь проста - если сегодня ты помогаешь другим людям, попавшим в беду, то в следующий раз помогут тебе.-0-