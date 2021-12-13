Союз Беларуси и России будет более мощным, продуманным и продвинутым, чем Евросоюз

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз Беларуси и России будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский союз. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает БЕЛТА.

Во время беседы журналистка поинтересовалась перспективами развития Союзного государства Беларуси и России и спросила, будет ли в итоге это объединение похоже на Евросоюз.

"Этот союз (Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА) будет более продвинутым и более стабильным, - ответил глава государства. - Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства - из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится. Поэтому это будет более мощный, продуманный и продвинутый союз".

Александр Лукашенко подчеркнул, что процесс интеграции двух государств будет поступательным и не привязанным к каким-либо срокам, временным параметрам: "Мы не ставим перед собой никаких сроков - 2025, 2030 или какой-то там год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы".

По словам белорусского лидера, на данном этапе в СГ стоит задача реализовать 28 союзных программ. "Думаю, что в ближайшие 5 лет мы задачи по этим программам решим", - сказал Президент.

Александр Лукашенко также напомнил, что Беларусь участвует в различных интеграционных объединениях. "После распада Советского Союза на постсоветском пространстве образовалось 3 интеграционных объединения. Самое продвинутое - это Союз Беларуси и России. Это глубокое, продвинутое интеграционное образование. Второй уровень - это Евразийский экономический союз. И третий уровень - Содружество Независимых Государств, - пояснил Президент. - Глубина интеграции на этих трех уровнях - разная".-0-