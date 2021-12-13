Лукашенко рассказал, к чему должно привести углубление интеграции с Россией

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по углублению белорусско-российской интеграции приведет к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что недавно были утверждены союзные программы по углублению белорусско-российской интеграции. "Это будущее нашего союза. То есть мы хотим по основным направлениям формирования союза продвинуться еще больше, унифицировать процессы, которые происходят на этом пространстве, - пояснил он. - Словом, это приведет к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве".

Александр Лукашенко отметил, что у союза Беларуси и России есть этническая и экономическая основа. Кроме того, страны проводят единую внешнюю политику, создано общее оборонное пространство, то есть фактически единая армия.

"Мы очень серьезно продвинулись в предоставлении равных прав для граждан Беларуси и России. Между россиянами и белорусами практически нет никакой разницы ни в образовании, ни в здравоохранении, ни в гуманитарном, культурном пространстве. Мы создали равные условия для наших граждан", - подчеркнул Президент.-0-