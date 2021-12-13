ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко рассказал, к чему должно привести углубление интеграции с Россией

13.12.2021 12:57 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по углублению белорусско-российской интеграции приведет к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что недавно были утверждены союзные программы по углублению белорусско-российской интеграции. "Это будущее нашего союза. То есть мы хотим по основным направлениям формирования союза продвинуться еще больше, унифицировать процессы, которые происходят на этом пространстве, - пояснил он. - Словом, это приведет к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве".

Александр Лукашенко отметил, что у союза Беларуси и России есть этническая и экономическая основа. Кроме того, страны проводят единую внешнюю политику, создано общее оборонное пространство, то есть фактически единая армия.

"Мы очень серьезно продвинулись в предоставлении равных прав для граждан Беларуси и России. Между россиянами и белорусами практически нет никакой разницы ни в образовании, ни в здравоохранении, ни в гуманитарном, культурном пространстве. Мы создали равные условия для наших граждан", - подчеркнул Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства напомнил, что недавно были утверждены союзные программы по углублению белорусско-российской интеграции.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко высказался о непризнании Западом его легитимности
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by