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Лукашенко высказался о непризнании Западом его легитимности

13.12.2021 12:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT высказался о непризнании Западом его легитимности, назвав такую позицию "делом вкуса", сообщает БЕЛТА.

"Я и не прошу никого (за рубежом. - Прим. БЕЛТА) признавать мою легитимность. Ни в Беларуси, ни в Турции легитимность не нуждается в признании других государств. Достаточно того, что меня мой народ, который избрал, считает легитимным и, согласно Конституции Беларуси, в Беларуси сегодня легитимный Президент", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Все остальное, заявил глава государства, "дело вкуса". "Нравится им (на Западе. - Прим. БЕЛТА) такая позиция, пусть они ее и придерживаются", - добавил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Я и не прошу никого (за рубежом. - Прим. БЕЛТА) признавать мою легитимность. Ни в Беларуси, ни в Турции легитимность не нуждается в признании других государств....
 
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