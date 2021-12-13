|
Лукашенко рассказал, в каком случае Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу
13.12.2021 12:57 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT рассказал, в каком случае Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу, сообщает БЕЛТА.
"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - сказал Александр Лукашенко.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции,...
|
Архив (Новости Политики)