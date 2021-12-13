Лукашенко рассказал, в каком случае Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT рассказал, в каком случае Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу, сообщает БЕЛТА.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - сказал Александр Лукашенко.-0-