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Лукашенко рассказал, в каком случае Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу

13.12.2021 12:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT рассказал, в каком случае Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу, сообщает БЕЛТА.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - сказал Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции,...
 
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