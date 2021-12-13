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Лукашенко поблагодарил Турцию за принципиальную и порядочную позицию по отношению к Беларуси

13.12.2021 13:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция является одним из самых дружественных для Беларуси государств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает БЕЛТА.

Сотрудничество между странами развивается по ряду направлений, в том числе в торгово-экономической сфере. "Мы подошли к миллиарду долларов товарооборота. В 2020 году было более $700 млн. Сейчас товарооборот к уровню 2020 года имеет очень серьезный прирост", - отметил белорусский лидер.

Что касается внешнеполитического взаимодействия, то позиции Беларуси и Турции по многим вопросам схожи. "В международных организациях проблем никаких. Мы поддерживаем друг друга. Турция - одно из самых дружественных государств для Беларуси. Министерство иностранных дел (Турции. - Прим. БЕЛТА), его руководитель Мевлют Чавушоглу на всех международных площадках поддерживает Беларусь. Точно так и мы поддерживаем Турцию. Для нас очень важны такие дружеские отношения с турецким государством и турецким народом".

"Пользуясь случаем, я хочу искренне от имени белорусского народа поблагодарить Реджепа Эрдогана (Президента Турции. - Прим. БЕЛТА) и ваше руководство за ту принципиальность и обязательность в политике Турции в отношении Беларуси. Вы, пообещав, свои обещания исполняете. Точно так и мы действуем в отношении Турции", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что у него сложились и хорошие личные отношения с турецким лидером: "Любая просьба Реджепа Эрдогана беспрекословно, если это возможно, выполняется Беларусью. То же мы видим и со стороны Турции. Я еще раз благодарю руководство Турции за ту принципиальную позицию, за ту порядочную позицию, которую оно проводит в отношении нашей Беларуси".

Александр Лукашенко обратил особое внимание на то, каким образом Турция справляется с большим потоком беженцев: "Я могу сказать, что вы просто героическая страна и ваше руководство - самое благородное в мире. Вы содержите на своей территории более 4 миллионов беженцев. Это делает вам честь".

Журналист спросила, считает ли Александр Лукашенко Президента Турции Реджепа Эрдогана лидером мусульманского мира. "Считаю я или не считаю Эрдогана лидером в мусульманском мире - он уже стал значимой фигурой в этом мусульманском мире. Он в Турции создал мощную партию (Партию справедливости и развития. - Прим. БЕЛТА), - сказал белорусский лидер. - Он определил пути развития турецкого государства и 85-миллионного турецкого народа в 21 веке. Он действительно ведет себя в той части планеты, где он находится, как настоящий лидер. Это очень сильная фигура в мусульманском мире, и не только в мусульманском".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудничество между странами развивается по ряду направлений, в том числе в торгово-экономической сфере. "Мы подошли к миллиарду долларов товарооборота. В 2020 году...
 
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