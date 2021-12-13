|
Новые председатель ЦИК и два губернатора. Подробности громких кадровых решений Лукашенко
13.12.2021 13:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел резонансные кадровые назначения. Два новых губернатора возглавят Витебскую и Могилевскую области, а в Центризбирком назначен новый председатель и еще
"Наверное, как ни по каким другим кандидатурам, для назначения на данные должности шла кропотливая работа. Это не потому, что я не знаю вас или в стране вас кто-то не знает. Просто сейчас время настолько спрессовано, что не то что неверных - неточных шагов быть не должно. Вы это понимаете не хуже меня, поскольку сами находитесь в верхнем эшелоне власти", - подчеркнул белорусский лидер.
Пост председателя ЦИК, которым на протяжении многих лет руководила Лидия Ермошина, теперь займет
Александр Субботин назначен председателем Витебского облисполкома, Анатолий Исаченко возглавит Могилевский облисполком. До настоящего времени они работали на постах вице-премьера и заместителя председателя Совета Республики соответственно.
Что касается нового губернатора Витебской области, то для него это назначение еще и возвращение на свою малую родину. Он родился в 1976 году в Витебске. Окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины и Международный институт менеджмента. Доктор биологических наук, профессор. "Это ваша родина. Да я и сам это чувствую, вы небезразличны к ней. Как и все мы к той земле, на которой долгое время работали и там, где мы людьми стали. Там ваше все", - отметил Александр Лукашенко при назначении.
Президент напомнил, что Александр Субботин непосредственно принимал участие в разработке новых подходов к развитию Витебской области, особенно по ведению сельского хозяйства на территории региона, созданию интеграционных структур на базе хозяйств.
Анатолий Исаченко также хорошо знаком с вверенным ему регионом - Могилевской областью. Трудовую деятельность начал в Горецком районе Могилевской области: работал старшим инженером колхоза "Советская Белоруссия", главным инженером, заместителем директора совхоза "Восход", председателем колхоза "40 лет Октября". В Шкловском районе Могилевской области являлся директором совхоза "Городец", заместителем председателя, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Шкловского райисполкома. Работал заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома. Был председателем Кировского райисполкома, заместителем председателя Могилевского облисполкома, председателем Могилевского областного Совета депутатов. Занимал должность помощника Президента - главного инспектора по Минской области.
"Я очень рад, что вы неуютно себя чувствуете в кабинете, что вам надо конкретная работа, - отметил Александр Лукашенко. - Мне нравится ваше стратегическое мышление, я это видел в Минской области (Анатолий Исаченко до назначения в Совет Республики работал председателем Минского облисполкома. - Прим. БЕЛТА). Поэтому вы также возвращаетесь на свою родную землю, это ротация кадров".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел резонансные кадровые назначения. Два новых губернатора возглавят Витебскую и Могилевскую области, а в...
|
Архив (Новости Политики)