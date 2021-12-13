|
Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с жертвами торнадо
13.12.2021 18:17 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с жертвами торнадо. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"С чувством большой скорби в Республике Беларусь узнали о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных торнадо, который обрушился на Кентукки и ряд других штатов США", - говорится в соболезновании.
В это тяжелое время испытаний Президент от имени белорусского народа и себя лично направил слова поддержки родным и близким погибших, а также семьям, которые остались без крыши над головой. Он пожелал всем пострадавшим скорого преодоления последствий стихии и возвращения к обычному укладу жизни.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"С чувством большой скорби в Республике Беларусь узнали о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных торнадо, который обрушился на...
|
Архив (Новости Политики)