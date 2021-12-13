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Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с жертвами торнадо

13.12.2021 18:17 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с жертвами торнадо. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С чувством большой скорби в Республике Беларусь узнали о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных торнадо, который обрушился на Кентукки и ряд других штатов США", - говорится в соболезновании.

В это тяжелое время испытаний Президент от имени белорусского народа и себя лично направил слова поддержки родным и близким погибших, а также семьям, которые остались без крыши над головой. Он пожелал всем пострадавшим скорого преодоления последствий стихии и возвращения к обычному укладу жизни.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"С чувством большой скорби в Республике Беларусь узнали о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных торнадо, который обрушился на...
 
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